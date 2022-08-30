Энергодар, Бывш. УССР, , 13:43 — REGNUM Эксперты МАГАТЭ, очевидно, не слишком спешат на Запорожскую АЭС, если позволяют себе «остановиться передохнуть» в Киеве, отметил 30 августа в своем телеграм-канале посол ЛНР в России Родион Мирошник.

Запорожская АЭС Npp.zp.ua

Следите за развитием событий в трансляции: «Специальная военная операция: все задачи будут выполнены — трансляция»

«Там же и председатель МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Что он делает в Киеве, не сообщается. Наверное, получает последние ценные указания, безусловно не политического характера, и ждёт, пока [киевские] боевики наконец пробьют крышу хранилища радиоактивного топлива», — отметил дипломат.

Как сообщалось ранее, ВСУ активно наносят удары по Энергодару и территории Запорожской АЭС с конца июля 2022 года, при этом в Киеве утверждают, что Россия «сама себя обстреливает».