Чита, 30 августа, 2022, 13:41 — ИА Регнум. В январе–июле 2022 г. населению Забайкальского края продано товаров на 122 133,2 млн рублей, что в сопоставимых ценах на 4,2% меньше, чем в январе–июле 2021 года, сообщает территориальное управление государственной статистики.

Дарья Антонова ИА REGNUM Школьные товары

Отмечается также, что в структуре оборота розничной торговли пищевые продукты, включая напитки, и табачные изделия занимали 52,4%, непродовольственные товары — 47,6%.

Оборот общественного питания сложился в сумме 6789,4 млн рублей, что в сопоставимых ценах составляет 103,2% к январю-июлю 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе–мае 2022 года населению Забайкальского края продано товаров на 85 495,5 млн. рублей, что в сопоставимых ценах на 3,6% меньше, чем в январе–мае 2021 года.

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