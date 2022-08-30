Москва, 30 августа, 2022, 13:59 — ИА Регнум. Съёмочный процесс нового телешоу «Малахов» был отменён в Москве. Об этом 30 августа сообщило издание «Комсомольская правда».

Цитата из ток-шоу «Пусть говорят». Первый канал Андрей Малахов

По данным источника, причиной отмены производства стало отсутствие программы в сетке вещания телеканала «Россия-1» с 5 по 11 сентября 2022 года. Отмечается, что съёмки возобновятся после оглашения новых дат выхода эпизодов шоу.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, новое телешоу Андрея Малахова изменит формат. В предстоящей передаче будет меньше приглашённых экспертов — не более 5-6 человек.