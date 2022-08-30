Сеул, 30 августа, 2022, 13:41 — ИА Регнум. Оборонный бюджет Южной Кореи в 2023 году может составить 57,1 трлн вон (~$42,4 млрд), что на 4,6% или 2,5 трлн вон (~$1,8 млрд) больше по сравнению с текущим годом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства.

Иван Шилов ИА REGNUM Республика Корея

Известно, что план бюджета на следующий год будет представлен на утверждение в Национальное собрание (парламент) 2 сентября.

Сообщается, что 17,2 трлн вон (~$12,7 млрд) планируется выделить на закупку вооружения и другие проекты по укреплению обороноспособности, 40,1 трлн вон (~$29,8 млрд) — на содержание вооруженных сил.

Нынешний план бюджета включает в себя статьи расходов на закупку дополнительных ракет-перехватчиков Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3), на серийное производство партии танков K-2, на закупку боеприпасов.

Однако в бюджете не отражены средства на проект по разработке легкого авианосца.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Южной Кореи утвердило план бюджета на 2023 год.