Ульяновск, 30 августа, 2022, 13:40 — ИА Регнум. В Ульяновской области распространено очередное предупреждение об опасной погоде. Об этом сообщает управление МЧС.

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Осенние цветы

По данным ведомства, днём 31 августа местами в регионе сохранится жара +30…+32 градуса, в связи с этим объявляется жёлтый уровень погодной опасности (стихия потенциально опасна).

По прогнозу Гидрометцентра России, в третьей декаде августа средняя температура ожидается выше нормы на 5 градусов.

Напомним, что в жару может резко ухудшиться самочувствие у пожилых граждан, детей и лиц с хроническими заболеваниями, поэтому им рекомендуется по возможности не выходить на улицу под солнцепёк и выбирать для прогулок утреннее или вечернее время. Врачи призывают для утоления жажды пить не газированные напитки, а простую воду, несладкие соки и компоты.

Отметим, что погодная шкала состоит из четырёх цветов, где жёлтый следует из зелёным. Далее идут оранжевый (погода опасна, существует вероятность стихийных бедствий) и красный уровни (погодные условия очень опасны, возможны катастрофические последствия) опасности.

Как сообщало ИА REGNUM , в Ульяновской области похолодание прогнозируется 1 — 2 сентября, ожидаются небольшие дожди с понижением температуры на 10 — 15 градусов.