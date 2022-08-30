Элиста, 30 августа, 2022, 13:39 — ИА Регнум. Глава Калмыкии Бату Хасиков подписал два документа, согласно которым освободился пост заместителя министра спорта и молодёжной политики Калмыкии и назначен и. о. главы агентства по делам молодёжи республики. Об этом сообщается на сайте руководителя региона 30 августа, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Kurer-sreda.ru Пустое кресло

Наталья Болдырева по собственному желанию покинула должность замминистра спорта и молодёжной политики Калмыкии. Согласно указу главы республики, она назначена исполняющей обязанности руководителя агентства по делам молодёжи Калмыкии.

С Болдыревой заключат срочный служебный контракт.