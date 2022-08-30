Херсон, 30 августа, 2022, 13:38 — ИА Регнум. Стоимость ракет HIMARS, уже использованных ВСУ для нанесения ударов по Антоновскому мосту в Херсоне, составляет около 100 млн долларов, сообщил 30 августа в своем телеграм-канале военкор Андрей Руденко.

Yevhenii Ihnatiev Антоновский мост

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«Вред они этим приносят только мирному населению. Для военных этот мост уже давно не стратегически важный объект. Но эти упоротые будут до конца наносить удары, чтоб потом объявить вселенскую победу над этим мостом», — отметил военкор.

Ранее в министерстве обороны России сообщили, что при разгроме «наступления» ВСУ на николаево-криворожском и других направлениях за сутки были уничтожены десятки единиц военной техники и более 1200 военнослужащих.