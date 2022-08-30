Саратов, , 14:51 — REGNUM В Саратове в 2022 году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» восстанавливают дорожное покрытие на 31 объекте улично-дорожной сети. Общая площадь ремонта автодорог составляет 243,9 тыс. кв. метров. По состоянию на 30 августа готовность дорожных объектов составляет 75%, сообщает мэрия.

Ремонт дорог Дарья Драй © ИА REGNUM

На средства нацпроекта были также установлены четыре светофора в местах с наибольшей концентрацией дорожных аварий. На 19 объектах рядом с общеобразовательными учреждениями появились светофоры с желтым миганием, на 111 участках продублированы дорожные знаки «Пешеходный переход». На сэкономленные средства установят еще один светофор, у 21 образовательного учреждения появятся «лежачие полицейские».

Председатель комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации Саратова Александр Гусев отметил, что результатом проделанной работы по итогам первого полугодия стало снижение дорожно-транспортных происшествий на 14,5% по сравнению с 2021 годом.

«Мероприятия, реализуемые в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», работают, это снижение тяжести последствий. По количеству людей, получивших ранение в ДТП, снижение на 16%, на 46% уменьшилось количество погибших, а на 20% снизилось число наездов на пешеходов», — добавил Гусев.

Как сообщало ИА REGNUM, внедрение интеллектуальных транспортных систем поможет снизить аварийность. В 2022—2023 годах Саратовской области на эти цели выделяется свыше 300 млн рублей.

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