Москва, 30 августа, 2022, 13:36 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в рамках специальной военной операции российские военные уничтожили более 200 киевских боевиков и иностранных наёмников, воюющих на стороне режима Зеленского. Об этом 30 августа сообщили в Министерство обороны России.

7th Army Training Command ВСУ

«Ударами высокоточного оружия наземного базирования в районе населенного пункта Александровка Днепропетровской области поражены: пункт временной дислокации и склад боеприпасов 1-й танковой бригады ВСУ», — говорится в новой сводке, опубликованной в телеграм-канале оборонного ведомства.

В результате уничтожено более 200 боевиков, в том числе около 40 иностранных наёмников, более 20 единиц бронетехники и большое количество артиллерийских снарядов.

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Как сообщало ИА REGNUM, на днях в ходе боевых действий на территории бывшей УССР погиб американский наёмник. Это подтвердили представители Госдепа США. Из уважения к семье погибшего ведомство не стало раскрывать его имени, а также обстоятельства его гибели, в том числе время и место.