Екатеринбург, , 13:51 — REGNUM В Екатеринбурге семилетнего мальчика, которого пыталась за 300 тыс. рублей продать родная мать, временно определили в детский дом. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на отчима ребёнка.

В детском доме Цитата из к/ф «Подранки». Реж. Николай Губенко. 1976. СССР

По словам мужчины, сначала ребёнок находился в больнице, затем его временно определили в детский дом. При этом отчим якобы пытается собрать документы, чтобы вернуть мальчика домой. Однако ему не разрешают даже видеться с женой и пасынком в детском доме. Мужчина не состоял в браке с матерью мальчика, а значит прав на ребёнка не имеет. При этом мужчину заверили, что ребёнок находится в хорошем состоянии. С его психикой также всё в порядке.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в августе 2022 года в Екатеринбурге женщина пыталась продать своего семилетнего сына. Ребёнка она оценила 300 тыс. рублей. В момент передачи денег женщину задержали. Как минимум до октября она будет находиться в СИЗО.

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