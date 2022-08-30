Чита, 30 августа, 2022, 13:35 — ИА Регнум. В Забайкальском крае максимальный темп роста за год (с июля 2021 года по июль 2022 года) показали смартфоны, стоимость которых увеличилась на 16,5%, сообщает территориальное управление государственной статистики. В связи с подготовкой к новому учебному году отмечается также, что за этот же период выросли цены на одежду для мальчиков школьного возраста. Так, брюки из полушерстяных тканей подорожали на 14,2%, рубашки — на 20,5%.

Смартфон

В одежде для девочек подорожали: юбка из полушерстяных тканей — на 23,1%, блузка для девочки — на 13,6%, платье из полушерстяных тканей – на 6,0%,

Прирост цен на электронные устройства составил от 3% до 16%. В наименьшей степени подорожали компьютеры планшетные — на 3,3%. Школьные тетради подорожали на 56,5% за год, набор фломастеров — на 22,4%, шариковые авторучки – на 15,2%, альбом для рисования – на 8,9%.

Увеличилась стоимость образовательных услуг. Обучение в негосударственных общеобразовательных организациях выросло на 3,8%. Цена за час дополнительных занятий в государственных и муниципальных общеобразовательных учреждениях увеличилась на 9,6%. Подорожало обучение как в государственных, так и в частных вузах на 19,6 и 6,9% соответственно.

Как сообщало ИА REGNUM, базовый «набор первоклассника», в который входят одежда и обувь, школьные и канцелярские принадлежности, обойдется родителям забайкальских первоклассников в 18 075,09 рублей, если в первый класс идет мальчик, и в 23 272,50 руб., если в первый класс идет девочка.

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