Москва, 30 августа, 2022, 13:33 — ИА Регнум. Увеличение налоговых вычетов для работающих родителей, усыновителей и опекунов не только позволит оказать им социальную поддержку, но и будет способствовать выводу из «тени» рынка труда. Как передает корреспондент ИА REGNUM 30 августа, об этом заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Александр Ремезков (СРЗП).

Пресс-служба Госдумы РФ Александр Ремезков

Ранее руководитель фракции СРЗП в Госдуме Сергей Миронов рассказал о том, что направил на заключение в правительство законопроект, который предлагает в два раза увеличить размер налоговых вычетов для родителей.

«У граждан появится дополнительный стимул для отказа от «зарплат в конверте», поскольку легализованная зарплата позволит получать больший размер вычета. Таким образом, будет обеспечен рост поступлений НДФЛ в бюджетную систему нашей страны, который во многом компенсирует выпадающие из-за налоговых вычетов доходы региональных бюджетов», — сказал Ремезков.

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