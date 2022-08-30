Рогов: жители Энергодара хотят поговорить с делегацией МАГАТЭ
Москва, 30 августа, 2022, 13:32 — ИА Регнум. Жители Энергодара хотели бы поговорить с представителями делегации МАГАТЭ, которые должны прибыть с визитом на расположенную в городе Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС). Об этом 30 августа заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».
По его словам, местное население хотело бы рассказать представителям международной организации, что именно киевские войска обстреливают ЗАЭС.
«Мы их ждем с территории подконтрольной режиму Зеленского. Доказательства обстрелов со стороны киевских войск есть. Баллистические экспертизы есть. И есть большое желание жителей Энергодара пообщаться с представителями МАГАТЭ, потому что они видят откуда летят снаряды по ЗАЭС — все знают, что это делает режим Зеленского», — сказал Рогов.