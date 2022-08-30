Москва, 30 августа, 2022, 13:32 — ИА Регнум. Жители Энергодара хотели бы поговорить с представителями делегации МАГАТЭ, которые должны прибыть с визитом на расположенную в городе Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС). Об этом 30 августа заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Npp.zp.ua Запорожская АЭС

По его словам, местное население хотело бы рассказать представителям международной организации, что именно киевские войска обстреливают ЗАЭС.

«Мы их ждем с территории подконтрольной режиму Зеленского. Доказательства обстрелов со стороны киевских войск есть. Баллистические экспертизы есть. И есть большое желание жителей Энергодара пообщаться с представителями МАГАТЭ, потому что они видят откуда летят снаряды по ЗАЭС — все знают, что это делает режим Зеленского», — сказал Рогов.