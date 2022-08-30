Сан-Сальвадор, 30 августа, 2022, 13:32 — ИА Регнум. Власти Сальвадора сообщили о поимке опасного члена банды Mara Salvatrucha 13 (MS13), обвиняемого в заказе и совершении десятков преступлений и вымогательств. Об этом пишет Prensa Latina.

Киллер

В отчете Национальной гражданской полиции отмечается, что у киллера, известного как «Плохой демон», были изъяты винтовка, дробовик, пистолет и мобильный телефон, и что на него ещё в 2017 году был выписан ордер на арест за хранение запрещённых веществ.

Арестованный Мануэль Адонай Бонилья Флорес по прозвищу «Плохой демон», является одним из нескольких десятков тысяч человек, арестованных в ходе нынешнего рейда правительства на банды.

Отмечается, что Бонилья посвятил большую часть своей жизни заказу и исполнению десятков заказов, преступлений, вымогательств и других правонарушений, прежде чем был арестован в Ла-Уньоне.

По совокупности обвинений в различного рода преступлениях мужчина может получить более 20 лет тюрьмы.