Омск, 30 августа, 2022, 13:31 — ИА Регнум. Уборочная кампания продолжается в Омской области. Как сообщили ИА REGNUM 30 августа в региональном правительстве, на полях работает более 2,5 тыс. комбайнов.

Светлана Шаповалова Уборочная кампания

По состоянию на 29 августа в регионе обмолочено 571 тыс. га зерновых и зернобобовых культур. Это 28,4% от плана. В том числе обмолочено 243,2 тыс. га яровой пшеницы; 141,3 тыс. га ячменя; 28,5 тыс. га овса; 124 тыс. га гороха; 19,7 тыс. га прочих зернобобовых.

Лидеры по обмолоту — Исилькульский, Крутинский и Марьяновский районы.

Намолочено 735 тыс. тонн зерна. Средняя урожайность составляет 12,9 ц/га.

Аграрии 15 районов Омской области приступили к обмолоту масличных культур на площади 6,6 тыс. га. Намолочено 3,9 тыс. тонн маслосемян при урожайности 5,9 ц/га.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине августа в Омской области был дан старт основному этапу уборочной кампании. На её проведение региону потребуется 35-40 дней. Омский губернатор Александр Бурков заявил о прогнозных планах собрать не менее 3 млн тонн зерна.

При этом не обошлось в регионе без погодных сюрпризов. Ранее в 13 районах из-за почвенной засухи пришлось вводить режим ЧС. Это может сказаться на урожайности.

Бурков поручил главам районов взять уборочную кампанию под личный контроль.