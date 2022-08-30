Москва, 30 августа, 2022, 13:31 — ИА Регнум. Россия заинтересована в приезде миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. Об этом 30 августа заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Мы надеемся, что эта миссия состоится, как это было согласовано и оговорено. Ещё раз повторяю: мы заинтересованы в этой миссии и давно её ждём», — заявил Песков.

«Мы продолжим обращать внимание всей мировой общественности на безответственное поведение военных [киевского режима], которые обстрелами Запорожской АЭС подвергают большой опасности этот объект, близлежащие территории и даже (территории) гораздо более широкой географии. Ещё раз повторяю: мы убеждены, что все те самые европейские страны, — страны Европы, Великобритания, кто пользуется большим влиянием на Киев, — они должны использовать это влияние для того, чтобы фактически запретить Киеву продолжение этой очень и очень опасной деятельности», — подчеркнул он.