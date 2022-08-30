Донецк, 30 августа, 2022, 13:29 — ИА Регнум. Подавляющее большинство мирного населения хочет завершения военных действий, сообщил 30 августа замглавы управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

корреспондент ИА REGNUM Эдуард Басурин

Однако, по словам Басурина, для заключения мира подойдут не любые условия.

«Если у человека есть честь и достоинство, он не на всякие условия согласится. Вот вы же не хотите быть рабом? Или хотите?» — обратился Басурин к журналисту, задавшему вопрос.

Он добавил, что каждый человек индивидуально выбирает, кем он хочет стать в этой жизни.