* запрещённая в России организация

Москва, 30 августа, 2022, 13:32 — ИА Регнум. Свыше 100 боевиков-националистов и иностранных наёмников, выступавших на стороне Киева, уничтожены российскими войсками у города Константиновки в ДНР. Об этом сообщает 30 августа Минобороны РФ в ежедневной сводке о ходе спецоперации.

Иван Шилов ИА REGNUM Z

У Константиновки находились пункт временной дислокации наёмников из формирования «Иностранный легион» и командный пункт националистического формирования «Кракен» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). По ним российские войска нанесли сосредоточенные огневые удары.

«В результате ударов уничтожено более ста боевиков, а также семь единиц военной техники», — уточнили в ведомстве.

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