Чита, 30 августа, 2022, 13:28 — ИА Регнум. В Забайкальском крае базовый «набор первоклассника», в который входят одежда и обувь, школьные и канцелярские принадлежности, обойдется родителям первоклассников в 18 075,09 рублей, если в первый класс идет мальчик, и в 23 272,50 руб., если в первый класс идет девочка, сообщает территориальное управление государственной статистики. Отмечается при этом, что по сравнению с июлем 2021 года, собрать в школу мальчика-первоклассника стало дороже на 17,5%, а девочку — на 19,7%.

Дарья Антонова ИА REGNUM 1 сентября

В базовый «набор первоклассника» входит девять наименований одежды и обуви для мальчика (всего в гардеробе мальчика 17 вещей) и 11 — для девочек (всего в гардеробе девочки-первоклассницы 22 вещи). Мальчикам: две пары брюк и три рубашки, девочкам — три блузки, два платья и две юбки. Для занятий спортом – спортивный костюм. Кроме того, в «набор первоклассника» входят две футболки, пять пар носков или гольф, три пары колготок и по одной паре обуви разного типа.

Также в набор входят семь видов школьных учебных и канцелярских принадлежностей, в том числе пять учебников и четыре тетрадки, по пять карандашей и ручек, один набор фломастеров и один альбом.

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельской области «набор первоклассника» за год стал дороже на 15,09%

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