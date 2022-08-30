Москва, 30 августа, 2022, 13:27 — ИА Регнум. Своим иррациональным поведением Евросоюз сам создал проблемы для «Северного потока». Об этом 30 августа заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Есть гарантия того, что поставкам, кроме технологических проблем, вызванных санкциями, ничего не мешает. Россия была и остается готовой выполнять все свои обязательства», — заявил Песков.

«Европейские страны, Канада, США, Великобритания, другие страны ввели санкции против РФ, которые не позволяют проводить сервисное обслуживание и ремонтные работы, а также не позволяют юридически оформить возвращение необходимых узлов и агрегатов в места их эксплуатации. Других препятствий для выполнения Россией своих обязательств нет», — указал он.