Челябинск, 30 августа, 2022, 13:26 — ИА Регнум. Челябинская область восстанавливает в Ясиноватой (ДНР) две школы, два детских сада и больницу. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Южного Урала.

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Также идёт восстановление дорог. На 2022 год запланирован ремонт полотна протяжённостью больше 3,5 км.

Губернатор Алексей Текслер, который посетил город, отмечает, что работы должны быть завершены до 15 октября. К зиме объекты нужно запустить.

Также чиновник поставил задачу увеличить на некоторых объектах количество работников.