Москва, 30 августа, 2022, 13:26 — ИА Регнум. Обстрелы киевским режимом Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) могут привести к загрязнению радиацией Черного моря. Об этом 30 августа заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Npp.zp.ua Запорожская АЭС

По его словам, киевские войска уже попадали по атомной электростанции, что могло закончится масштабной техногенной катастрофой.

«Крыша пробита не в реакторе, не в хранилище ядерных отходов, а в спецкорпусе № 1. Туда завозится свежее топливо для атомных реакторов. Показательно то, что эта пробитая крыша, это очень опасно. Ниже в этом же спецкорпусе находится участок свежего топлива. По сути, от непоправимого нас отделяли пара перекрытий», — сказал Рогов.

По его словам, если бы снаряд попал в хранилище топлива для атомных реакторов, то произошел бы его выброс в открытую среду и заражение территории радиоактивными материалами.

«В лучше случае заражение было бы на площади сотен квадратных метров, а в худшем — несколько квадратных километров. А с учетом того, что рядом протекает Днепр радиация по Днепру пошла бы в Херсон, а дальше в Черное море», — отметил Рогов.