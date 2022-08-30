Москва, 30 августа, 2022, 13:25 — ИА Регнум. Средства противовоздушной обороны России сбили два самолета Су-25 ВСУ в Николаевской области, а также пять беспилотных летательных аппаратов в Харьковской области, сообщили 30 августа в Министерстве обороны РФ.

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«Российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Красное Знамя Николаевской области сбиты два самолета Су-25 воздушных сил [киевского режима]», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Кроме того, были сбиты пять беспилотников ВСУ в районах населенных пунктов Валерьяновка Донецкой Народной Республики, Чубаревка Запорожской области, Капитоловка, Изюм и Красное Харьковской области.