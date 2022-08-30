Москва, 30 августа, 2022, 13:24 — ИА Регнум. Запущенные киевскими боевиками баллистические ракеты «Точка-У» и более 50 снарядов реактивных систем залпового огня не смогли достичь целей. Они были перехвачены российскими средствами ПВО. Об этом 30 августа сообщили в Министерстве обороны России.

Mil.ru ПВО РФ

«Российскими средствами противовоздушной обороны […] перехвачены в воздухе три баллистические ракеты «Точка-У», а также 53 снаряда реактивных систем залпового огня. В том числе: 44 — HIMARS, пять — «Ольха» и четыре — «Ураган», — уточняется в новой сводке оборонного ведомства, опубликованной в телеграм-канале.

В Минобороны добавили, что ракеты и снаряды были перехвачены в районах города Херсона, Новой Каховки Херсонской области, Антоновского моста и Каховской ГЭС.

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Как сообщало ИА REGNUM, днём ранее, 29 августа, российскими системы ПВО за сутки перехватили на территории бывш. УССР три баллистические ракеты «Точка-У» и 21 снаряд реактивных систем залпового огня «Ольха» и HIMARS, производства США.