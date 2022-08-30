Москва, 30 августа, 2022, 13:26 — ИА Регнум. Пять штабов ВСУ, три склада оружия и боеприпасов и более 50 артиллерийских подразделений уничтожены боевой авиацией ВКС России. Об этом сообщает 30 августа Минобороны РФ в ежедневной сводке о ходе спецоперации.

Mil.ru Самолёт ВКС России

Удары по военным объектам на территории б. УССР продолжают наносить оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия. За минувшие сутки поражены 52 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника противника в 142 районах.

Поражено пять пунктов управления. Это пункты управления 108-й и 65-й механизированных бригад, находившиеся у Водяного в ДНР и у Веселянки в Запорожской области; пункты управления 35-й и 36-й бригад морской пехоты ВСУ в районе Николаева, а также националистического формирования в Харькове.

Также уничтожены три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов у города Сарны в Ровненской области, у Кривого Рога в Днепропетровской области и у села Вернополье в Харьковской области.

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