Самара, 30 августа, 2022, 13:21 — ИА Регнум. Мобильный аналитический комплекс, позволяющий примерно в десять раз увеличить точность выявления признаков поджога при расследовании причин возникновения пожара, разработал для структур МЧС студент Самарского университета им. Королёва. Об этом 30 августа сообщает пресс-служба этого высшего учебного заведения.

Лесной пожар

Отмечается, что данная разработка может пригодиться экологам и застройщикам, поскольку с ее помощью можно проверять почву на наличие вредных веществ, что является актуальным при планах застройки бывших промышленных территорий.

Сообщается, что опытный образец прибора прошел предварительное тестирование на базе испытательной пожарной лаборатории по Самарской области.

«Внешне комплекс выглядит как небольшой, но увесистый пластиковый кейс — общий вес прибора со всеми дополнительными устройствами, газовыми баллонами и аккумулятором составляет около десяти килограмм, его можно вручную перенести из автомобиля к месту пожара», — сообщает пресс-служба.