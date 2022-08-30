Москва, 30 августа, 2022, 13:19 — ИА Регнум. Нефть 29 августа начала неделю с импульсивного восстановления и в итоге подорожала почти на 4%, заявил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Penyulap Добыча нефти в Каспийском море

«Сегодня, 30 августа, нефть марки Brent пытается развить бычий импульс, тестируя отметку $103 за баррель, уверенный прорыв которой подтвердит недавний отскок от февральских минимумов.

Боевые столкновения в Триполи спровоцировали рост опасений относительно возможного полномасштабного конфликта в Ливии, что в свою очередь представляет угрозу для добычи.

Подобные инциденты традиционно подпитывают рост нефтяных цен, однако без дальнейшей эскалации влияние этого фактора быстро сойдет на нет.

Поддержку рынку черного золота оказало и повсеместное отступление доллара, который перешел к коррекции на фоне фиксации прибыли в районе 20-летних максимумов.

Привлекательность нефтяных фьючерсов также растет по мере роста цен на газ, удорожание которого влечет стремление к поиску более дешевых альтернатив.

За последние две недели картина рынка действительно улучшилась, но пока преждевременно говорить об уверенном продолжении роста цен, поскольку медвежьи риски никуда на исчезли, а временно отошли на задний план.

К примеру, давление на котировки может оказать любой сигнал о дальнейшем прогрессе в направлении ядерной сделки», — пояснил эксперт.

Читайте также: Рост цен на нефть сдерживается возможным снятием санкций с Ирана