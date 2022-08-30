Пенза, , 14:46 — REGNUM Программу модернизации источников теплоснабжения планируют разработать в Пензенской области. Об этом обсуждалось на заседании регионального правительства 30 августа.

Без отопления Иван Шилов © ИА REGNUM

По области ожидается капитальный ремонт 36,2 тыс. км теплосетей. Для работ сформированы 269 аварийно-восстановительных бригад, подготовлено более 470 единиц спецтехники. К предстоящему отопительному сезону объекты жилищно-коммунального хозяйства и соцкультбыта готовы на 91%, доложил министр жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения области Михаил Панюхин.

Особое внимание уделят обеспечению теплом учреждения образования и здравоохранения, в связи с чем должна быть разработана региональная программа для обновления систем теплоснабжения в детских садах, школах и больницах, исходя из финансовых возможностей и изношенности сетей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пензе на 2022 год были запланированы работы по замене квартальных и магистральных сетей на участках общей протяжённостью около 80 км, а также модернизация более 100 центральных тепловых пунктов.

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