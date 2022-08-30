Пенза, 30 августа, 2022, 14:46 — ИА Регнум. Программу модернизации источников теплоснабжения планируют разработать в Пензенской области. Об этом обсуждалось на заседании регионального правительства 30 августа.

Иван Шилов ИА REGNUM Без отопления

По области ожидается капитальный ремонт 36,2 тыс. км теплосетей. Для работ сформированы 269 аварийно-восстановительных бригад, подготовлено более 470 единиц спецтехники. К предстоящему отопительному сезону объекты жилищно-коммунального хозяйства и соцкультбыта готовы на 91%, доложил министр жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения области Михаил Панюхин.

Особое внимание уделят обеспечению теплом учреждения образования и здравоохранения, в связи с чем должна быть разработана региональная программа для обновления систем теплоснабжения в детских садах, школах и больницах, исходя из финансовых возможностей и изношенности сетей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пензе на 2022 год были запланированы работы по замене квартальных и магистральных сетей на участках общей протяжённостью около 80 км, а также модернизация более 100 центральных тепловых пунктов.

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