Кишинёв, 30 августа, 2022, 13:15 — ИА Регнум. Партия коммунистов Молдавии (ПКРМ) и партия «Шор» вывели сторонников на акцию протеста к посольству США в Кишинёве. Об этом сообщает пресс-служба партии «Шор».

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

«Манифестанты выразили своё недовольство безразличием послов по поводу давления на парламентскую оппозицию и заключения под арест в Пенитенциар № 13 депутата от Партии «Шор», одного из важнейших лидеров оппозиции Марины Таубер», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, депутат от ПКРМ Диана Караман, выступая на акции, обратилась к американским дипломатам и заявила, что демократия в Молдавии находится «в опасности». Она отметила, что посольства западных стран поддерживали приход к власти партии «Действие и солидарность» (ПДС) и её основателя Майи Санду, ставшей президентом.

«Спустя год после того, как эта партия взяла полную власть в Молдове, те же посольства делают вид, что не видят злоупотреблений, нарушений и диктаторского образа правления ПДС и Майи Санду», — сказала Караман.

Напомним, в Молдавии возбуждены уголовные дела в отношении лидеров двух крупнейших оппозиционных партий. Депутата от партии «Шор» Марину Таубер арестовали в июле по делу о незаконном финансировании партии. До этого в мае под домашний арест отправили экс-президента страны Игоря Додона, который является почётным председателем Партии социалистов.