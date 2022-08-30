Воронеж, 30 августа 2022, 13:14 — REGNUM Автобусы большого класса выйдут на маршруты №21 и №63, обслуживающие микрорайоны Шилово и Гормолзавода Воронежа, с 1 сентября. Об этом сообщил в телеграм-канале 30 августа мэр Вадим Кстенин.
Мэр добавил, что на эти маршруты выпустят и новые автобусы, полученные летом, с системой климат-контроля.
Отметим, что автобусы большого класса на маршруты №21 и 63 выйдут впервые. С транспортными компаниями, которые ранее обслуживали данные маршруты, договоры были расторгнуты, по итогам электронного аукциона право их обслуживать получило муниципальное предприятие «Воронежпассажиртранс».
В мэрии также сообщили о коррекции трассировок маршрутов. Теперь для обеспечения связи мкр. Шилово с центральной частью города по обращениям горожан маршрут № 21 перенаправлен с ВоГРЭСовского моста на Чернавский. Маршрут № 63, в свою очередь, сокращён в левобережной части города до остановки «Димитрова», так как на остановке «Нефтебаза» нет условий для обслуживания автобусами большого класса.