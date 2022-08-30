Воронеж, , 13:14 — REGNUM Автобусы большого класса выйдут на маршруты №21 и №63, обслуживающие микрорайоны Шилово и Гормолзавода Воронежа, с 1 сентября. Об этом сообщил в телеграм-канале 30 августа мэр Вадим Кстенин.

Автобус Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«На каждом из маршрутов сможет единовременно работать до 14 единиц техники, чтобы жители микрорайона Шилово и района «Гормолзавода» имели возможность каждые 15 минут в часы пик уезжать на более комфортном транспорте», — написал Кстенин.

Мэр добавил, что на эти маршруты выпустят и новые автобусы, полученные летом, с системой климат-контроля.

«Кроме того, ввиду проведения в школах мероприятий, посвященных Дню знаний, значительно возрастет пассажиропоток. Поручил усилить контроль над выпуском подвижного состава на линию по всем городским маршрутам», — уточнил мэр.

Отметим, что автобусы большого класса на маршруты №21 и 63 выйдут впервые. С транспортными компаниями, которые ранее обслуживали данные маршруты, договоры были расторгнуты, по итогам электронного аукциона право их обслуживать получило муниципальное предприятие «Воронежпассажиртранс».

В мэрии также сообщили о коррекции трассировок маршрутов. Теперь для обеспечения связи мкр. Шилово с центральной частью города по обращениям горожан маршрут № 21 перенаправлен с ВоГРЭСовского моста на Чернавский. Маршрут № 63, в свою очередь, сокращён в левобережной части города до остановки «Димитрова», так как на остановке «Нефтебаза» нет условий для обслуживания автобусами большого класса.