Абакан, , 13:14 — REGNUM С начала 2022 года в Хакасии зарегистрировано 2099 пожаров. Об этом ИА REGNUM сообщили 30 августа в республиканском управлении по ГО, ЧС и пожарной безопасности.

Пожар Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным ведомства, чаще всего возгорания регистрировались в Абакане, Усть-Абаканском районе, Черногорске, Ширинском районе, Саяногорске. Осенью количество возгораний увеличивается.

Чаще всего пожарные тушат горящий мусор, надворные постройки, жилые дома, бани, заборы, автомобили и гаражи.

Добавим, с начала года в республике потушено 484 пала травы и 440 степных пожаров.

Жителей Хакасии просят строго соблюдать правила пожарной безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, в Омске вынесен приговор матери, по вине которой при пожаре погибли двое детей.

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