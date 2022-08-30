Кабул, 30 августа 2022, 13:14 — REGNUM Канцелярия премьер-министра правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) объявила завтрашний день, 31 августа, выходным по случаю вывода американских войск из Афганистана. Об этом сообщает газета «8 Собх».
Канцелярия сообщила в своей записке, что ровно год назад завершился вывод войск США из Афганистана, и поэтому, исходя из указаний премьер-министра, в этот день на всей территории страны объявляется государственный праздник.
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В письме отмечается, что этот день официально отмечается в государственных учреждениях всех провинций.
Министерству труда и социальных дел было приказано объявить 31 августа государственным праздником в связи с уходом американских солдат из Афганистана.
Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) также официально отмечали 15 августа, день падения Кабула. Однако были опубликованы сообщения о слабом участии различных фракций талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в праздновании этого дня, а СМИ показали лишь марширующих по улицам сторонников фракции Хаккани (организация, деятельность которой запрещена в РФ).