* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 13:14 — REGNUM Канцелярия премьер-министра правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) объявила завтрашний день, 31 августа, выходным по случаю вывода американских войск из Афганистана. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Армия США покидает Афганистан (сс) U.S. Marine Corps, 1st Lt. Mark Andries. U.S. Central Command Public Affairs

Канцелярия сообщила в своей записке, что ровно год назад завершился вывод войск США из Афганистана, и поэтому, исходя из указаний премьер-министра, в этот день на всей территории страны объявляется государственный праздник.

Читайте также: Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) объявили 15 августа праздником в честь годовщины прихода к власти

В письме отмечается, что этот день официально отмечается в государственных учреждениях всех провинций.

Министерству труда и социальных дел было приказано объявить 31 августа государственным праздником в связи с уходом американских солдат из Афганистана.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) также официально отмечали 15 августа, день падения Кабула. Однако были опубликованы сообщения о слабом участии различных фракций талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в праздновании этого дня, а СМИ показали лишь марширующих по улицам сторонников фракции Хаккани (организация, деятельность которой запрещена в РФ).