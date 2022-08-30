Москва, 30 августа, 2022, 13:13 — ИА Регнум. Доллар 29 августа в моменте доходил до 1,5-недельных максимумов в районе 60,60 руб., но не смог удержать инициативу и закрылся с понижением в пределах 0,2%. заявил корреспонденту ИА REGNUM специалист по товарно-сырьевым рынкам маркетплейса «Финмир» Валентина Милашевская.

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«Сегодня, 30 августа, пара доллар/рубль остается под давлением, но пока по-прежнему удерживается над уровнем 60 руб., выполняющим функцию ближайшей поддержки.

Значимых изменений в расстановке сил не происходит — попытки укрепления пары не увенчались успехом из-за общей фиксации прибыли по USD, которая выглядит уместно, учитывая недавний взлет курса к новым максимумам 20-летней давности на ястребиной риторике главы ФРС.

В целом же существенных драйверов, способных расшевелить котировки, на данном этапе по-прежнему нет.

Впрочем, понижательные риски для российской валюты возрастают по мере приближения сентября, когда власти должны возобновить валютные интервенции.

Кроме того, Банк России с большой долей вероятности продолжит снижать ставку, тогда как Федрезерв четко дал понять, что нацелен на продолжение подъема стоимости кредитования.

Для более внятных попыток роста доллару необходимо подтвердить пробой уровня 60 руб., после чего цель быков сместится на зону 61,60 руб., которая ограничила подъем в середине месяца.

В ходе предстоящего месяца доллар/рубль моет дойти до 65 руб. в зависимости от развития ситуации вокруг бюджетного правила», — пояснил эксперт.

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