Артемий Шарапов, 30 августа 2022, 14:22 — REGNUM Исторической науке известно множество примеров, когда кризисы, которые назревали на протяжении десятилетий или даже веков, в итоге «взрывались», навсегда изменяя историю отдельных стран или всего человечества. К этим примерам можно отнести кризис колониальной системы, который привёл к Первой мировой войне, кризис крепостничества, который привёл к революции в России и т.д. и т.п. Хочется ошибаться, но похоже, что очередной такой глобальный кризис может начаться на Ближнем Востоке в ближайшие месяцы, возможно, до конца 2022 года.

Джон Мартин. Казни египетские. 1823
Джон Мартин. Казни египетские. 1823

К числу проблем, с которыми регион сталкивался в последние годы, в первую очередь стоит отнести кризис перенаселения. В таких странах, как Египет и Ирак, население растёт огромными темпами, однако государство не в состоянии обеспечить людей рабочими местами. В 2022 году ряд стран персидского Залива заявил о намерении избавиться от труда мигрантов из Египта и других бедных арабских государств. А значит, рабочих мест станет ещё меньше.

Далее. Кризис перенаселения ведёт к тому, что остаётся всё меньше территории, пригодной для строительства домов. Для того чтобы прокормить население, властям приходится распахивать всё новые и новые территории, что приводит к песчаным бурям и сокращению угодий для выпаса скота. Летом 2022 года это привело к неслыханным песчаным бурям, которые накрыли Ирак, Кувейт, часть регионов Сирии и Саудовской Аравии.

Ещё одна глобальная проблема, которая проистекает из кризиса перенаселения — продовольственный кризис. Это вынуждает страны Ближнего Востока закупать хлеб за рубежом. Однако в 2022 году мировые цены на хлеб выросли в разы. Корабли с зерном приходят в порты Ливана, Туниса, Йемена, но у местных властей нет денег на то, чтобы купить товар. В ряде государств это уже привело к введению ограничений на экспорт хлеба и других продуктов питания.

Выпечка хлеба
Выпечка хлеба
pxhere.com

Однако, как будто только этого было мало, на регион обрушились новые проблемы.

По невероятно жестокой иронии судьбы, лето 2022 года ознаменовалось аномальной погодой в ряде стран арабского мира: в половине началась жестокая засуха, в то время как другая половина столкнулась с проливными дождями, наводнениями и оползнями.

Засухи погубили урожай в Ираке, Ливии, Йемене. В Сирии, Ливане, Алжире, Марокко пожары уничтожили сотни гектаров леса и разрушили сотни жилых домов. Кроме того, засуха привела к тому, что из пустынь в жилые районы потянулись ядовитые насекомые. Сообщается о резком росте смертей в результате укусов скорпионов, пауков и змей.

С другой стороны, муссонные дожди обрушились на Йемен, Судан и Мавританию. В Йемене, ко всему прочему, не менее ста человек погибло в результате ударов молний. В Судане наводнения разрушили десятки тысяч жилых домов. Вода из разлившихся рек попадает в чистые источники, превращая их в рассадник всевозможных инфекций. То есть наводнение приводит к нехватке питьевой воды.

Итак, арабский мир за три месяца лета столкнулся одновременно с проливными дождями, наводнениями, засухой, пожарами, нападениями скорпионов, ударами молний и голодом. Добавьте к этому дефицит топлива, возобновление военных конфликтов в Ливии, Палестине и Ираке и получите предпосылки для небывалого по своим масштабам кризиса.

Засуха
Засуха
pogoda-dnem.ru

Первые «ласточки» кризиса уже появились: за летний период резко выросло число мигрантов, стремящихся прорваться через Средиземное море.

Кроме того, если раньше на помощь арабским странам приходили страны Европы, США и международные организации, то в этом году помощи точно ждать не стоит. Занятые своими проблемами, европейские страны вряд ли будут отправлять продовольствие и топливо бедным странам. А значит, помочь арабским странам не сможет никто.

Хотелось бы верить, что кризис приведёт к консолидации государств региона, которые смогут совместно противостоять угрозам. Но, скорее всего, нехватка ресурсов приведёт к большему обострению старых военных конфликтов и началу новых.