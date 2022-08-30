Москва, 30 августа, 2022, 13:18 — ИА Регнум. ВКС России нанесли удар по цехам предприятия в Кривом Роге (Днепропетровская область б. УССР), где производилась взрывчатка для киевских силовиков. Об этом сообщает 30 августа Минобороны России в ежедневной сводке о ходе спецоперации.

Иван Шилов ИА REGNUM Кривой Рог

Производственные цеха завода «Интервзрывпром», уточнили в ведомстве, поражены высокоточным оружием. В цехах производились взрывчатые вещества и другая продукция, которая направлялась ВСУ.

В Минобороны добавили, что киевские войска по личному указанию В. Зеленского пошли в наступление на николаевско-криворожском и других направлениях, однако понесли масштабные потери.

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