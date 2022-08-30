Рига, 30 августа, 2022, 13:10 — ИА Регнум. Список отключенных в Латвии телеканалов на русском языке пополнился каналом RTVi. Об этом сообщил местный портал bb. lv со ссылкой на Национальный совет электронных СМИ (NEPLP).

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Отмечается, что решение принято вследствии того, что телеканал и его представители в Латвии не отреагировали на официальные сообщения совета с требованием пройти перерегистрацию.

Как сказано в сообщении NEPLP, в настоящее время в распоряжении совета нет юридических документов, которые удостоверяли бы права на распространение программы возможного представителя RTVi в Латвии, а также совет не получил информацию от владельцев телеканала о желании продолжить распространение своих программ на территории Латвии, в связи с чем данный телеканал исключен из списка транслируемых программ.

«Учитывая, что совету до сих пор не представлены документы о действующих представителях RTVi, по мнению NEPLP, следует внести изменения в список транслируемых в Латвии аудио- и аудиовизуальных программ, исключив RTVi из перечня ретранслируемых», — говорится в сообщении NEPLP.

NEPLP проинформировал компанию Benrose Spain S. L. об этом решении. Решение может быть обжаловано в месячный срок со дня вступления его в законную силу.

RTVI — русскоязычный международный информационно-развлекательный телеканал, осуществляющий вещание на территории Казахстана, Молдавии, Грузии, Германии, Израиля, Великобритании, Испании, США, Канады, Австралии и других стран. Штаб-квартира располагается в Нью-Йорке. Известен своей критикой России и происходящего в ней.

В России RTVI недоступен за исключением интернет-вещания и некоторых общемировых спутниковых операторов, также в России доступен в формате цифрового СМИ на официальном сайте, в социальных сетях и мессенджерах.