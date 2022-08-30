Уфа, 30 августа, 2022, 13:11 — ИА Регнум. 685 изношенных лифтов в 209 жилых домах намерены заменить в Башкирии. Об этом 30 августа сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства региона.

Brateevsky Лифт

Отмечается, что в регионе уже запущено в эксплуатацию 452 лифтов в 135 домах, сейчас осуществляют работы по замене 50 лифтов в 150 домах.

РанееИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии установили восемь тысяч «умных» домофонов.