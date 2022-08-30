Наблус, Палестина, , 13:14 — REGNUM Столкновения между палестинскими демонстрантами и армией Израиля началась в окрестностях города Руджиб провинции Наблус. Об этом 30 августа сообщает Al-Mayadeen со ссылкой на Палестинский Красный Полумесяц.

Армия Израиля Иван Шилов © ИА REGNUM

По последним данным, столкновения начались после того, как израильская армия оцепила один из жилых домов на окраинах города. Местные жители оказали сопротивление.

В ходе штурма здания ранения получили 24 местных жителя, трое человек были убиты.

Предположительно, в здании укрылись вооружённые боевики одной из палестинских группировок, ранее совершившие нападение на машину с израильскими поселенцами в окрестностях города Наблус.