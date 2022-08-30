Наблус, Палестина, 30 августа, 2022, 13:14 — ИА Регнум. Столкновения между палестинскими демонстрантами и армией Израиля началась в окрестностях города Руджиб провинции Наблус. Об этом 30 августа сообщает Al-Mayadeen со ссылкой на Палестинский Красный Полумесяц.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия Израиля

По последним данным, столкновения начались после того, как израильская армия оцепила один из жилых домов на окраинах города. Местные жители оказали сопротивление.

В ходе штурма здания ранения получили 24 местных жителя, трое человек были убиты.

Предположительно, в здании укрылись вооружённые боевики одной из палестинских группировок, ранее совершившие нападение на машину с израильскими поселенцами в окрестностях города Наблус.