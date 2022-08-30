Рейкьявик, , 14:41 — REGNUM Второй квартал 2022 года, по сравнению с предыдущим кварталом и вторым кварталом 2021 года, побил рекорд экспортных поставок Исландии. Стоимость экспортных поступлений от трех крупнейших экспортных секторов туризма, морепродуктов и тяжелой промышленности составила в совокупности 313,3 млрд крон (около 136 млрд рублей — прим. ИА REGNUM) в апреле, мае и июне. Об этом сообщает исландская телерадио компания Ruv.

Судно-контейнеровоз Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным экономистов Landsbanki, доходы от экспорта трех секторов составили на 141 млрд крон (около 61 млрд рублей) больше, чем за те же три месяца прошлого года, и эти 85 млрд крон (около 40 млрд рублей) из них были получены благодаря сильному оживлению туризма.

Стоимость экспорта алюминия за тот же период выросла на 45 млрд крон (около 20 млрд рублей), а экспорта рыбной продукции и морепродуктов — на 10,8 млрд (около 5 млрд рублей).

За тот же квартал общая стоимость импорта в Исландию составила 445,2 млрд крон (около 194 млрд рублей), что означает дефицит торгового баланса в размере 7 млрд. Это третий квартал подряд с дефицитом торгового баланса, но он был самым маленьким из трех.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что министр нефти и энергетики Норвегии Терье Осланд заявил о том, что несмотря на кризис, власти не будут снижать стоимость природного газа странам Европейского союза.

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