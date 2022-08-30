Москва, , 13:09 — REGNUM Поддерживают идею о выходном днём 1 сентября 67% жителей России: 35% хотят сделать День знаний должен выходным для всех, 32% — только для родителей школьников, приводит данные опроса исследовательский центр портала Superjob.ru.

1 сентября Дарья Антонова © ИА REGNUM

Сторонников выходного дня в День знаний больше всего среди граждан до 34 лет (48%). Считают, чтобы выходной 1 сентября был только у родителей школьников, люди 35-44 лет (36%). Чаще всего идею поддерживают граждане с детьми (37%).

Высказались против ещё одного нерабочего дня в году 25%, «в стране и так одни сплошные праздники».

Опрос проведён 27–29 августа 2022 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет в 357 населённых пунктах.

Как сообщало ИА REGNUM, каждая российская школа с 1 сентября 2022 года будет начинать каждую неделю с гимна страны и поднятия государственного флага.

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