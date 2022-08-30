Аликанте, Испания, 30 августа, 2022, 13:09 — ИА Регнум. Из-за засухи, поразившей Испанию, уровень воды в водохранилищах составляет 37%, что является риском. Об этом заявил профессор регионального географического анализа в Университете Аликанте Хорхе Ольчина, пишет агентство EFE.

Засуха

По его словам, если краткосрочные прогнозы не изменятся, то засуха поставит страну в чрезвычайную ситуацию.

«Засуха ярко выражена в Испании и во всей Западной Европе, потому что в течение нескольких месяцев у нас выпало меньше нормы осадков», — сказал Ольчина.

По его словам, в течение полутора лет в Испании наблюдался низкий уровень осадков.