Калуга, 30 августа, 2022, 13:07 — ИА Регнум. Посол Индонезии в России Жозе Тавареш приехал в Калугу, чтобы заложить первый камень для строительства Дома Индонезии в Этнографическом парке-музее Этномир. Об этом посол Индонезии написал на своей странице в социальной сети.

kemlu.go.id Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Индонезии в РФ и Республике Белоруссия Жозе Тавареш

Инициатором проекта стал президент ассоциации российско-индонезийской дружбы. В мероприятии приняли участие заместитель губернатора Калужской области, сенаторы Совета Федерации, бизнесмены, общественные организации, СМИ и индонезийские студенты. Мероприятие оживила фотовыставка об Индонезии.

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