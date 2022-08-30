Кабул, , 13:05 — REGNUM Бывший заместитель министра обороны Афганистана по стратегическим и политическим вопросам Тамим Аси раскритиковал американский план по переводу захваченных активов Афганистана на миллиарды долларов в трастовый фонд в Швейцарии. Об этом сообщает региональное отделение информационного агентства «Тасним».

Ограбление банка Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия

«План перевода валютных резервов Афганистана в Швейцарию и передачи управления ими неким безработным афганским «технократам» и некоторым «пенсионерам» Всемирного банка и Международного валютного фонда является полномасштабной программой коррупции и разграбления национального богатства страны», — написал он в «Твиттере».

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«Эти резервы предназначены для поддержки денежно-кредитной политики и курса национальной валюты Афганистана, а не для выплаты непомерных зарплат нескольким местным и иностранным консультантам, которые годами получали деньги и бонусы от Афганистана», — добавил бывший замминистра.

Аси предупредил, что перевод этих средств в трастовый фонд в Швейцарии приведёт к тому, что оставшиеся не у дел «технократы» будут иметь стопроцентную возможность злоупотреблять этими резервами в правовом вакууме и отсутствии подотчётности.

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Бывший замминистра указал, что »предназначение валютных резервов Афганистана состоит в том, чтобы обеспечивать стоимость национальной валюты и поддерживать денежно-кредитную политику, и они не должны использоваться для гуманитарной помощи, выплаты заработной платы или ежедневных расходов, что будет катастрофой».

«Несколько афганских и иностранных лоббистов, которые в эти дни проливают крокодиловы слезы на людях, но втайне планируют злоупотребить этими валютными резервами, их тайные замыслы необходимо остановить. Пусть же эти резервы не будут разграблены с помощью, казалось бы, невинных программ, на самом деле, являющихся одним из видов современного воровства», — подчеркнул Аси.