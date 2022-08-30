Москва, 30 августа, 2022, 13:04 — ИА Регнум. Киевские режим бьет по жилым домам города Энергодар ракетами с кассетными боеприпасами. Об этом 30 августа заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Федя Кузнецов Энергодар

По словам политика, таким образом режим Зеленского пытается спровоцировать рост числа жертв среди мирных жителей. При этом удары наносятся по частному сектору Энергодара и дачным участкам.

«Почему туда — два дня назад был массированный удар по плотной жилой застройке, где пострадали 10 человек. Местные жители приняли решение перебраться в частных сектор, думая, что там безопаснее. И удар был нанесен кассетными ракетами. По простым людям били, чтобы их убить», — сказал Рогов.