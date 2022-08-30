Северодвинск, Архангельская область, , 13:04 — REGNUM В Северодвинске на пешеходном переходе автомобиль насмерть сбил женщину, сообщает пресс-служба УМВД.

На пешеходном переходе Александр Комаров © ИА REGNUM

ЧП произошло сегодня, 30 августа, около 07:25 на улице Трухинова. Водитель на автомобиле SAAB сбил 46-летнюю женщину, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Женщина от полученных травм скончалась на месте происшествия.

Сейчас сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мезени под колесами микроавтобуса погиб 13-летний ребенок.