В Архангельской области на пешеходном переходе погибла женщина
Северодвинск, Архангельская область, 30 августа, 2022, 13:04 — ИА Регнум. В Северодвинске на пешеходном переходе автомобиль насмерть сбил женщину, сообщает пресс-служба УМВД.
Александр Комаров ИА REGNUM
На пешеходном переходе
ЧП произошло сегодня, 30 августа, около 07:25 на улице Трухинова. Водитель на автомобиле SAAB сбил 46-летнюю женщину, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Женщина от полученных травм скончалась на месте происшествия.
Сейчас сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.
Как сообщало ИА REGNUM, в Мезени под колесами микроавтобуса погиб 13-летний ребенок.