Вучич: Приштина не желает искать компромисс по сербским номерам
Белград, 30 августа, 2022, 13:31 — ИА Регнум. Несмотря на оптимистичные заявления некоторых представителей ЕС, вопрос использования сербских автомобильных номеров на территории Косово и Метохии все еще не решён. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич 30 августа.
По его словам, Приштина пытается заставить сербов поменять регистрационные номера своих автомобилей.
«Я не вижу в данный момент никакого решения и с 1 сентября Приштина будет пытаться заставить сербов поменять номера. Они не достигнут больших успехов», — процитировал телеканал РТС слова Вучича.
При этом Вучич отметил, что все еще существует возможность решить вопрос до начала осени.
«Нужно подождать. Я ожидаю важные переговоры во время проведения мероприятий в рамках инициативы «Открытые Балканы» и визита президента Турции Реджепа Эрдогана (в начале сентября 2022 года — Прим. ИА REGNUM). У нас будет много посредников, которые будут приезжать из Европы и других стран мира. В настоящий момент я не вижу никаких возможностей для прорыва, так как Приштина не проявляет желания обсуждать рациональные и компромиссные решения», — рассказал Вучич.
Напомним, что албанские сепаратисты в Приштине намерены с 1 сентября запретить использование на территории Косово и Метохии автомобильных номеров, выданных Сербией. Правительство Альбина Курти попыталось внедрить новое правило с 1 августа, но из-за волнений на севере края срок сдвинулся на месяц.