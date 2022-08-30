Белград, 30 августа, 2022, 13:31 — ИА Регнум. Несмотря на оптимистичные заявления некоторых представителей ЕС, вопрос использования сербских автомобильных номеров на территории Косово и Метохии все еще не решён. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич 30 августа.

Александр Вучич

По его словам, Приштина пытается заставить сербов поменять регистрационные номера своих автомобилей.

«Я не вижу в данный момент никакого решения и с 1 сентября Приштина будет пытаться заставить сербов поменять номера. Они не достигнут больших успехов», — процитировал телеканал РТС слова Вучича.

При этом Вучич отметил, что все еще существует возможность решить вопрос до начала осени.

«Нужно подождать. Я ожидаю важные переговоры во время проведения мероприятий в рамках инициативы «Открытые Балканы» и визита президента Турции Реджепа Эрдогана (в начале сентября 2022 года — Прим. ИА REGNUM). У нас будет много посредников, которые будут приезжать из Европы и других стран мира. В настоящий момент я не вижу никаких возможностей для прорыва, так как Приштина не проявляет желания обсуждать рациональные и компромиссные решения», — рассказал Вучич.

Напомним, что албанские сепаратисты в Приштине намерены с 1 сентября запретить использование на территории Косово и Метохии автомобильных номеров, выданных Сербией. Правительство Альбина Курти попыталось внедрить новое правило с 1 августа, но из-за волнений на севере края срок сдвинулся на месяц.