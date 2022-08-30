Омск, , 13:02 — REGNUM Приговор матери, по вине которой погибли двое детей, вынесен в Омске. Об этом ИА REGNUM сообщили 30 августа в следственном управлении СКР по Омской области.

Пожар Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным ведомства, 25-летняя женщина признана виновной по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

Установлено, что в мае 2022 года мать оставила без присмотра своих детей 2019 и 2021 года рождения. Женщина ушла, заперев их в квартире многоэтажного дома по улице 4-й Амурский проезд.

Из-за неосторожных действий детей с огнём загорелся диван. Произошёл пожар, в квартире возникло задымление. Дети погибли на месте происшествия в результате попадания продуктов горения в органы дыхания.

Свою вину омичка признала в полном объёме. Суд назначил ей наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

Добавим, как сообщили ИА REGNUM 30 августа в областном главке МЧС, с начала 2022 года в регионе произошло 5562 пожара, погибли 65 человек.

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